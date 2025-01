Araghchi, à Kaboul, appelle à l'élargissement des relations économiques Iran-Afghanistan

Lors d'une réunion avec le ministre des Affaires étrangères par intérim de l'Afghanistan, Abbas Araghchi, considérant que les deux pays ont une longue histoire d’amitié historique et culturelle profonde, a déclaré : « Les relations économiques entre l'Iran et l'Afghanistan sont à un très bon niveau, et j'espère que lors de ce déplacement, les relations seront renforcées autant que possible pour les intérêts nationaux de deux pays et deux nations. »

Une délégation économique et commerciale accompagneront le ministre iranien des Affaires étrangères lord de cette visite.