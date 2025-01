Ambassadrice de Roumanie en Iran : la coopération culturelle avec Ispahan se développera

Mirela Carmen Greco insiste sur la relance de l'accord de jumelage entre Ispahan et Iași, une ville roumaine réputée pour ses habitants d’origine iranienne.

La diplomate roumaine a ajouté : Nous suivrons la coopération entre Ispahan et la Roumanie dans le domaine de la diplomatie culturelle et de la Chambre de Commerce.

Lors de cette réunion, le gouverneur d'Ispahan, Mahdi Jamali Nejad a souligné que nous sommes pleinement disposés à accroître les relations culturelles entre les deux parties surtout dans les domaines touristiques, sportifs, de l'artisanat et de la musique, et dans le domaine de l’enseignement de la langue persane en Roumanie.

Avec plus de 22 000 monuments historiques et plus de 600 maisons historiques et diverses attractions naturelles, culturelles et religieuses, la province d'Ispahan est considérée comme l'un des pôles touristiques de l'Iran.

Certains peuples d’origine iranienne sont installés historiquement en Europe de l’Est. La ville Jászberény en Hongrie aussi a signé un accord de jumelage avec la ville iranienne de Yazd.