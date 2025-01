La résistance ne reculera pas jusqu'à la libération du dernier prisonnier (Hamas)

La libération des prisonniers dans le cadre de l'accord d'échange de prisonniers représente une victoire historique pour la volonté du peuple palestinien et sa vaillante résistance, cette bataille n'est pas seulement une manche, mais une station militante lumineuse qui prouve que notre peuple est capable d'arracher ses droits aux crocs de l'occupation, aussi tyrannique soit-elle, a souligné Zaher Jabarin, chef du bureau des martyrs, des prisonniers et des blessés du Hamas, lors de l’accueil des prisonniers.

La libération des prisonniers est un mariage national qui symbolise l'unité des rangs palestiniens et confirme que la cohésion de notre peuple et sa résistance sont le seul moyen de parvenir à une libération totale et à la dignité nationale. La fermeté et les sacrifices de notre peuple, en particulier à Gaza, ont été le principal pilier de cette réussite, Gaza ayant prouvé qu'elle était la citadelle de la fermeté et de la volonté inébranlable, a-t-il ajouté.

Le chef du Bureau des martyrs, des prisonniers et des blessés a souligné que l'hommage rendu à la population de Gaza est un engagement permanent, qui appelle à poursuivre le travail de reconstruction de Gaza et à panser ses plaies, en hommage aux grands sacrifices consentis pour ce noble objectif.

Il a renouvelé sa promesse aux prisonniers qui restent derrière les barreaux de l'occupation que la résistance ne reculera pas jusqu'à la libération du dernier prisonnier, a-t-il déclaré en ajoutant «Cette réalisation est une étape sur la voie de la liberté totale pour notre peuple, et notre volonté restera plus forte que les restrictions et l'injustice de l'occupation».