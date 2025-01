Liban : l'insistance populaire sur le retour au Sud

Téhéran (IRNA)- À la veille de l'expiration du délai de 60 jours, le Liban a intensifié ses contacts et ses efforts pour remédier à la situation et faire pression sur Israël pour qu'il respecte pleinement l'accord de cessez-le-feu et se retire totalement des territoires occupés dans le délai imparti.

Al-Manar a rapporté que les forces israéliennes ont tiré sur des civils libanais qui se dirigeaient à pied vers les villes de Houla et Mis al-Jabal, dans le sud du Liban. Le journaliste d'Al-Manar a également rapporté qu'une personne avait été martyrisée et que 17 autres civils avaient été blessés dans les régions de Burj Al-Muluk, Kafarkala et Houla par l'armée sioniste. Les sionistes se sont installés dans le lieu de rassemblement des habitants de Kafarkala. Des sources libanaises ont annoncé que les habitants de la ville Al-Taiba insistent pour entrer dans cette ville. Dans le même temps, certaines sources libanaises ont fait état de l'arrivée de certains habitants à Al Khayyam. L'armée libanaise a ouvert la route Al-Tiri-Bent Jbeil aux habitants de la ville d'Eita al-Shaab qui se rendaient dans leur ville, après que les habitants ont insisté pour traverser cette zone.