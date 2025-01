Araghchi : la sécurité et la stabilité de l'Iran et de l'Afghanistan sont indissociables

Selon un rapport du service afghan de l'IRNA, le bureau présidentiel afghan a évoqué dans un rapport la rencontre entre Abbas Araghchi, ministre iranien des Affaires étrangères et le Premier ministre afghan Mohammad Hassan Akhund. Lors de cette réunion, Araghchi, a fait allusion aux relations historiques, religieuses et économiques entre l'Iran et l'Afghanistan, avant de souligner : "Nous sommes heureux qu'après quatre décennies, la sécurité soit rétablie à l'échelle nationale en Afghanistan, et l'accueil de haut niveau des diplomates ainsi que le maintien des relations démontrent que l'Iran entretient des liens solides avec l'Émirat islamique d'Afghanistan."Le chef de la diplomatie iranienne, Abbas Araghchi a évoqué les relations historiques, religieuses et économiques entre l'Iran et l'Afghanistan, avant de poursuivre: "Nous sommes heureux qu'après quatre décennies, la sécurité soit rétablie à l'échelle nationale en Afghanistan. L'accueil à un niveau élevé des diplomates et le maintien des relations montrent que l'Iran entretient des liens solides avec l'Émirat islamique d'Afghanistan."

Le ministre iranien des Affaires étrangères, a souligné que l'Iran n'a jamais eu l'intention de s'ingérer dans les affaires intérieures afghanes avant de préciser : "Pour résoudre la question de l'eau, nous appelons à la mise en œuvre complète de l'accord sur le fleuve Helmand entre l'Iran et l'Afghanistan."

"La sécurité et la stabilité de l'Iran et de l'Afghanistan sont indissociables, et les récentes évolutions qui traversent l'Afghanistan nous ont conduits à la conclusion que la coopération avec l'Émirat islamique doit être renforcée", a-t-il soutenu.

Il a évoqué les problèmes des réfugiés afghans en Iran et la question de l'eau, avant d'ajouter : "Ces deux sujets doivent devenir des facteurs de renforcement des coopérations, et l'Iran s'engage à gérer le retour des réfugiés afghans clandestins de manière respectueuse."

Lors de cette rencontre Mohammad Hassan Akhund a également souhaité la bienvenue à la délégation iranienne et a appelé à l'augmentation de ces visites pour renforcer et développer les relations diplomatiques, politiques et économiques entre les deux pays musulmans et frères.