A l'occasion de l'anniversaire de la mort en martyr de Seyyed Hossein Badreddine al-Houthi, surnommé " Martyr du Coran", Seyyed Abdul-Malik al-Houthi, leader du mouvement Ansarallah, a souligné que les ennemis utilisent les sanctions économiques comme un outil contre les pays et que ces sanctions représentent une motivation importante pour se diriger vers la construction économique, la production intérieure et l'effort pour atteindre l'autosuffisance.

"Les États-Unis ont utilisé les attentats du 11 septembre comme un prétexte pour leurs agressions généralisées, visant à dominer l'Oumma musulmane, attaquer les pays et en détruire l'identité. Certains Etats, y compris le gouvernement de l'époque yéménite, se sont soumis aux États-Unis et ont ouvert toutes les portes à ce qu'ils appellent l'« alliance de lutte contre le terrorisme ». L'ennemi américain a pu s'infiltrer dans tous les aspects de notre pays, et les élites et les partis du Yémen se sont retrouvés dans une situation de faiblesse". Mais, a-t-il poursuivi, le martyr Seyyed Hossein Badreddine al-Houthi qui avait eu une conception juste des événements, s'est levé devant cette conspiration.

"Les ennemis cherchent à leurrer la nation. Ils agissent dans le cadre d'un projet appelé le "projet sioniste", qui est un plan destructeur et dangereux pour la nation", a-t-il averti.