Liban-Sud : Report du retrait d’Israël, trahison des Sionistes

Le bureau de Najib Mikati a déclaré que, suite aux contacts pris avec les Etats-Unis, la trêve resterait désormais en vigueur jusqu'au 18 février.

Le président libanais Joseph Aoun avait affirmé que la souveraineté et l'intégrité territoriale de son pays ne sont pas négociables.

Réagissant également aux violations israéliennes contre le Sud-Liban, le président du Parlement libanais, Nabih Berri, a déclaré que la communauté internationale et les pays surveillant l'accord de cessez-le-feu doivent contraindre le régime israélien à se retirer immédiatement du territoire libanais.

De hauts responsables de l'ONU au Liban ont également appelé au respect du cessez-le-feu au Sud.

L'agression sioniste contre le Liban a causé le martyre de plus de 4 000 libanais et a provoqué le déplacement de plus de 1,2 million de personnes.

Le ministère libanais de la Santé a annoncé ce dimanche que plus de 150 Libanais ont été tués ou blessés dans les agressions de l'armée israélienne contre ce pays.

Des centaines de citoyens libanais se sont rassemblés à l'entrée de leurs villages dans le sud du pays, souhaitant retourner chez eux, mais l'armée israélienne les ont empêchés de regagner leurs quartiers et leur a tiré dessus.

Le dernier bilan du ministère libanais de la Santé fait état de 22 morts et 124 blessés.

Le Hezbollah a salué « un jour glorieux » et une « scène de fierté écrite par le grand peuple de la résistance qui prouve à nouveau son attachement profond à sa terre ». Le mouvement libanais a appelé les pays garants de l’accord à « assumer leurs responsabilités face aux violations et aux crimes de l’ennemi israélien, et à l’obliger à se retirer entièrement ».