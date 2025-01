Les exportations iraniennes vers la France ont augmenté de 12 % en 2024

Selon le service Economie d’IRNA, citant la Chambre iranienne de commerce, l'ambassade d'Iran en France a publié le rapport sur les échanges commerciaux entre l'Iran et la France en 2024.

Ainsi, au cours des 12 mois se terminant en novembre 2024, les exportations françaises vers l'Iran ont diminué de 7,4 % par rapport à l'année précédente, et fixent au montant de 261 millions d'euros, et les importations françaises en provenance d'Iran ont également augmenté de 12 % et montrent le chiffre de 46 millions d'euros.

L'Iran se classe ainsi au 104ème rang des partenaires commerciaux de la France, un bilan très loin des aspirations des deux Etats.

La balance commerciale, négative de 215 millions d'euros pour l'Iran, montre l'écart important entre les importations et les exportations.

L’Iran est le 87ème client pour les produits français.

Les sanctions américaines constituent le principal obstacle à l’expansion des échanges commerciaux entre l'Iran et la France.