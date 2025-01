Netanyahu convoqué de nouveau au tribunal

Le tribunal pénal, en tenant compte de l'état de santé de Netanyahou en raison de sa période de convalescence après une opération chirurgicale, a décidé de réduire la durée des audiences par rapport au passé et d'inclure des pauses plus longues pendant les séances. Ainsi, au lieu d'une seule session, trois sessions auront lieu mardi, mercredi et jeudi, chaque session se déroulant de 9 heure du matin à 14 heure.

Il convient de noter que les audiences de Netanyahou se déroulent également, pour des raisons de sécurité, dans une salle sécurisée située au sous-sol du tribunal de Tel-Aviv.

Jusqu'à présent, Netanyahou a comparu six fois au tribunal et a pris la parole pour sa défense concernant l'affaire 4000 connue sous le nom d’affaire Bezeq-Walla.

Il est accusé d'avoir obtenu une couverture médiatique favorable pour lui-même et son épouse en échange de l'octroi de privilèges spéciaux à la société de télécommunications Bezeq et au site d’information Walla.