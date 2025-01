L'Iran a condamné la violation du cessez-le-feu par le régime sioniste au Liban

Baghaï a déclaré que le régime israélien avait violé l'accord de cessez-le-feu conclu avec le Liban à plusieurs reprises au cours des 60 derniers jours.

Il a ajouté que le récent crime commis par Israël en ciblant des citoyens libanais qui rentraient chez eux à la fin du délai de 60 jours constituait le plus haut niveau de manque d'engagement du régime sioniste et une violation flagrante des droits de l'homme.

"Il s'agit également d'un exemple flagrant de crime de guerre", a-t-il indiqué.

Il a tenu pour responsables les États-Unis et la France, garants et observateurs de l'accord de cessez-le-feu.

Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a précisé que la présence continue des forces occupantes dans le sud du Liban équivalait à une poursuite de l'agression militaire de ce régime contre l'intégrité territoriale et la souveraineté nationale du Liban. Il a ajouté qu'en plus des garants de l'accord de cessez-le-feu et du commandement de la Force intérimaire des Nations unies (FINUL), le Conseil de sécurité des Nations unies a une responsabilité claire de prendre des mesures efficaces pour mettre fin à cette agression et rendre le régime sioniste responsable de ses actes.

Baghaï a souligné le soutien total de la République Islamique d'Iran au gouvernement, au peuple et à la Résistance libanais contre l'expansionnisme et les agressions du régime sioniste. Baghaï a salué la résistance exemplaire et le courage du peuple libanais contre le régime d'occupation et a commémoré le souvenir des martyrs de la Résistance, notamment Seyyed Hassan Nasrallah, le secrétaire général du mouvement de Résistance libanais, Hezbollah.

Depuis la mise en œuvre de cet accord, l'armée du régime sioniste a violé à plusieurs reprises le cessez-le-feu en attaquant les régions du sud du Liban, tuant et blessant des citoyens libanais. L'armée israélienne a également empêché le retour des déplacés libanais dans certaines villes et villages du sud du pays.