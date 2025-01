L'Iran enregistre une croissance de ses exportations non pétrolières vers plusieurs pays d'Asie de l'Ouest

Téhéran-IRNA- Les exportations non pétrolières de l'Iran vers un certain nombre de pays d'Asie de l'Ouest, dont l'Arabie saoudite, le Liban et Bahreïn, ont augmenté au cours de neuf mois de l'année iranienne en cours (du 20 mars au décembre 2024) par rapport à la même période de l'année dernière (du 21 mars au 21 décembre 2023), a déclaré le directeur général du bureau de l'Asie de l'Ouest de l'Organisation pour le développement du commerce de l'Iran.

Le directeur général du bureau de l'Asie de l'Ouest de l'Organisation pour le développement du commerce de l'Iran, Abdulamir Rabihavi a annoncé que le solde commercial de l'Iran avec les pays de l'Asie de l'Ouest est devenu positif, en allusion aux statistiques des exportations non pétrolières au cours des neuf premiers mois de l'année en cours. « Le commerce de l'Iran avec l'Irak, les Émirats arabes unis, la Turquie, le Koweït, la Syrie, le Qatar, la Jordanie, le Sultanat d'Oman, le Liban, l'Arabie saoudite a connu respectivement une hausse de 35%, 11%, 59%, 31%, 21%, 14%, 5.8%, 15%, 30% et 97,95%", s'est félicité Abdulamir Rabihavi, en allusion aux statistiques commerciales de l'Iran au cours de neuf mois de l'année iranienne en cours avec les pays de l'Asie de l'Ouest. Selon lui, le commerce de l'Iran avec l'Arabie saoudite est passé de 200 000 dollars à 23 millions de dollars, avec le Liban de 18 millions de dollars à 23 millions de dollars, et avec Bahreïn de 7 millions de dollars à 11 millions de dollars.