SG du Hezbollah libanais : On n’oublie pas le soutien de l’Iran et de l’Irak

Dans son discours prononcé ce lundi 27 janvier 2025 à la veille de la Fête de Mab'ath, marquant l’anniversaire du début de la prophétie du Grand Prophète de l’Islam, le très vénéré Muhammad (Paix sur lui et sur sa descendance ), Cheikh Naim Qassem, secrétaire général du mouvement Hezbollah, s’attarde sur les développements dans la région, y compris en Palestine, pour dire : « La victoire de Gaza est celle du peuple palestinien, de toutes les nations de la région et de tous les peuples d’esprit libre du monde qui l'a soutenue ».

Le secrétaire général du Hezbollah a présenté ses félicitations à la République islamique d’Iran, au Yémen et au Liban pour la fin de la guerre génocidaire israélienne.

Le Cheikh Naïm Qassem a félicité la nation et la Résistance palestinienne pour l’arrêt des actes d’agression commis par le régime israélien et l’entrée en vigueur de l’accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza.

« Nous félicitons également le peuple palestinien et sa résistance pour avoir pu obtenir l’accord de cessez-le-feu », a-t-il ajouté.

Le triptyque « peuple-armée-Résistance » a empêché le régime israélien d’atteindre ses objectifs expansionnistes et agressifs au Liban, a indiqué le secrétaire général du Hezbollah libanais, le Cheikh Naïm Qassem, toujours lors de son discours prononcé ce lundi 27 janvier.

Toujours lors de son discours, Naïm Qassem a rendu également hommage au cheikh Mohammad Hamadé, tué en martyr la semaine dernière à Machghara. Il était responsable depuis 1992 du bureau du Hezbollah dans la Békaa-Ouest. « Les mains traîtresses ont assassiné le cheikh Mohammad Hamadé et les enquêtes sont toujours en cours, mais les regards se tournent vers les sionistes », a-t-il dénoncé avant d’ajouter : « Il était un commandant dans le vrai sens du terme et a toujours soutenu et accompagné les combattants de la Résistance. »

Il a souligné : « L'objectif de la bataille du Déluge d’Al-Aqsa a été atteint. Et le plan d'Israël pour détruire le Hamas et la Résistance a échoué. L'agression contre le Liban, comme contre Gaza, était une agression soutenue par les États-Unis et l'Occident. Tous les courants de la résistance au Liban se sont opposés à ces agressions avec une persévérance légendaire, un courage exceptionnel et une détermination sans faille. Ils ont fait leurs preuves en recherchant le martyre et Ils l'ont montré sur le terrain. »

Le secrétaire général du Hezbollah a poursuivi : « Israël est intervenu comme un criminel de guerre (dans la guerre contre les Palestiniens de la bande assiégée de Gaza), mais il n’a pu restituer ses prisonniers qu’en concluant un accord avec la Résistance palestinienne. »

« La Résistance est une option politique, nationale et humaine pour affronter le régime occupant et libérer les territoires occupés ».

Il a poursuivi en affirmant : « Nous n’oublierons jamais l’aide apportée par la République islamique d’Iran et l’Irak au peuple libanais. Nous félicitons nos partenaires de la République islamique d’Iran, du Yémen et du Liban pour cette victoire », a-t-il conclu.