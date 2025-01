Ministre iranien des AE : "beaucoup de choses devraient être faites par l’autre partie pour gagner la confiance de Téhéran"

Le premier diplomate iranien a réaffirmé qu'Israël et les États-Unis seraient « fous » d'attaquer ses installations nucléaires, ajoutant que cela constituerait un " très grave désastre " pour la région.

Cet avertissement intervient dans la première interview accordée par le ministre iranien des Affaires étrangères depuis l'investiture du président américain, Donald Trump.

« Nous avons clairement fait savoir que toute attaque contre nos installations nucléaires entraînerait une réponse immédiate et décisive. Mais je ne pense pas qu'ils commettront cette folie. C'est vraiment fou. Et cela transformerait toute la région en un désastre très grave », a prévenu le chef de la diplomatie iranienne, Abbas Araghchi lors d'interview accordé au correspondant de Sky News, mardi à Téhéran.

Le ministre des Affaires étrangères a également dédaigné les derniers commentaires de Trump sur l'Asie de l'Ouest. La proposition du président réélu américain de vider Gaza de ses habitants palestiniens a suscité l'indignation dans toute la région.

Araghchi s'est moqué de Donald Trump pour avoir proposé un « nettoyage » des Palestiniens de Gaza. Le chef de la diplomatie iranienne a suggéré à la place que les Israéliens soient envoyés au Groenland.

"Ma suggestion est autre. Au lieu des Palestiniens, essayez de transférer les Israéliens, emmenez-les au Groenland ", a-t-il indiqué.

Trump a laissé entendre qu'il préférerait une solution diplomatique, affirmant qu'un nouvel accord avec l'Iran serait " bien ".

Mais Araghchi a déclaré que même s'il était prêt à écouter (indirectement) le président Trump, il faudrait bien plus que cela pour convaincre l'Iran de commencer des négociations avec les États-Unis en vue d'un autre accord, compte tenu de ce qui s'est passé avec le premier.

"La situation est différente et beaucoup plus difficile que la fois précédente", a-t-il dit. "Il y a beaucoup de choses que l'autre partie devrait faire pour racheter notre confiance... Nous n'avons entendu que le mot "gentil" et cela ne suffit manifestement pas".