L'Iran se prépare à la guerre électronique

À l'issue de l'exercice militaire organisé par l'armée iranienne dans la province de Kermanshah, (à l'ouest iranien) le chef d'état-major des forces armées a affirmé mardi que l'armée iranienne, grâce aux sciences robotiques, à l'intelligence artificielle et à la guerre électronique, prendrait le dessus et qu'elle était hautement préparée à défendre la souveraineté du pays.

Le chef d'état-major des forces armées, le général de division Mohammad Bagheri, a salué les forces militaires iraniennes pour leur succès dans l'acquisition de nouvelles technologies et compétences de combat. Il a affirmé que l'armée iranienne était prête à la fois à mener les opérations offensives et défensives et que les forces armées étaient entièrement préparées à faire face à l'ennemi.

Il a rappelé la nécessité de poursuivre les exercices des forces armées iraniennes et a déclaré que les forces étaient prêtes à faire face à l'ennemi dans le domaine de la guerre électronique. Il a rassuré que les forces armées assuraient la sécurité et le bien-être du peuple de manière efficace et adéquate.

Le général de division Bagheri a déclaré que les exercices de guerre visent à évaluer l'état de préparation des unités d'hélicoptères, les opérations de parachutage de la 55e brigade aéroportée et les missions offensives et défensives combinées impliquant des véhicules aériens sans pilote.

" Les forces armées envoient un message à l'ennemi soulignant qu'elles étaient prêtes à faire face à la guerre électronique. De plus, ce message était destiné aussi au peuple iranien, leur assurant que leur sécurité et leur bien-être étaient assurés de manière optimale", a-t-il conclu.