L'ambassadeur d'Iran: la communauté internationale doit reconnaître les souffrances du peuple iranien dans la lutte contre le terrorisme

Amir Saïd Iravani, ambassadeur et représentant permanent de la République islamique d'Iran auprès des Nations Unies, a ajouté dans la lettre : « L'Iran reste inébranlable dans son engagement, en vertu du droit international, à lutter contre le terrorisme et à promouvoir la paix et la stabilité régionales. » « Cependant, la communauté internationale doit reconnaître la profonde souffrance vecu par le peuple iranien pendant des décennies d’hostilité et de terrorisme dont il était victime . »

Le haut diplomate de la République islamique d'Iran a souligné : « Il est essentiel que les voix des victimes soient entendues et respectées, sans l'ombre d'un double standard ou d'accusations sans fondement. »