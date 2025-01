Réponse ferme de l'ambassadeur d'Iran à l'ONU aux accusations sans fondement et iranophobes du président israélien

Amir Saeed Iravani, Ambassadeur et Représentant permanent de la République islamique d’Iran auprès des Nations Unies, a ajouté dans sa lettre au Conseil de sécurité :

La République islamique d’Iran rejette catégoriquement et résolument ces allégations sans fondement, qui n’ont d’autre but que de détourner l’attention de la communauté internationale des crimes horribles commis par ce régime d’apartheid contre le peuple palestinien dans la bande de Gaza. Ces accusations sans fondement font partie d’une tentative délibérée et continue visant à dissimuler les violations flagrantes du droit international et les activités destructrices du régime israélien contre les pays de la région.

La lettre stipule : « La communauté internationale ne doit pas permettre aux tentatives délibérées du régime d'Occupation israélien de détourner l'attention de ses crimes et de ses activités destructrices pour porter atteinte à la paix et à la stabilité dans la région et aux efforts mondiaux en faveur de la justice et de la responsabilité. »