L’Algérie se révolte contre les discriminations anti-Algériens en France

L’Algérie a convoqué l’ambassadeur de France en Algérie, pour lui signifier la « ferme protestation » du gouvernement algérien suite aux traitements « provocateurs » réservés à des ressortissants algériens au niveau des aéroports de Paris, indique mardi un communiqué du ministère algérien des Affaires étrangères.

De l’autre côté de la méditerranée, les médias extrémistes français comme Le Journal de Dimanche accusent l’Algérie d’instrumentaliser les Algériens de la diaspora pour influer la politique en France.

Plus de 2,6 millions Algériens habitent en France dont plus de 800 000 personnes sont inscrites sur la liste des électeurs de 49 millions de Français et donc peuvent impacter le choix des décideurs étatiques en France.

Le JDD, dans une série d’articles anti-Algérie et anti-Islam, a accusé même des personnages islamiques d’origine algérienne en France comme le recteur de la Grande mosquée de Paris d’être au service du président Tebboune, par exemple lors de sa campagne électrode en 2024.

La diaspora des Algériens en France est divisée sur le sujet. Une catégorie des Franco-algériens ne veut pas être dominée par la culture libérale et laïque. Et certains affirment qu’ils aiment pourtant la France malgré les traitements discriminatoires contre les Français musulmans d’origine africaine en France.

Certains camps politiques anti-Migration et islamophobe généralisent les cas et ne distinguent pas entre les idées diversifiées, un comportement 100% contre l’âme de la démocratie en République française.

La tension Paris-Alger a pris une nouvelle phase très critique après l’expulsion des influenceurs d’origine algérienne par la France.