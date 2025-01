Aref participe au sommet de l'Union économique eurasienne

Cette visite d'Aref se fait sur invitation du Premier ministre du Kazakhstan.

L'Iran est récemment devenu membre observateur de l'Union économique eurasienne.

« Avec la mise en œuvre de l'accord de libre-échange entre l'Iran et l'Union eurasienne, récemment approuvé par le parlement iranien, nous assisterons à une augmentation notable des échanges commerciaux entre l'Iran et les pays membres de cette union. », a déclaré Nadjafi, adjoint aux Affaires internationales d’Aref.

Ali Nadjafi ajoute : « Le sommet d’Almaty crée une très bonne opportunité pour élargir la coopération économique et commerciale entre l'Iran et les Etats eurasiens et afin d’augmenter les exportations iraniennes vers les pays membres de l’Union. »