Toute attaque contre les installations nucléaires iraniennes entraînera une catastrophe majeure pour la région (Araghchi)

Lors d'une interview accordée à Sky News à Téhéran, Araghchi a déclaré que « toute attaque contre nos installations nucléaires donnerait lieu à une réponse immédiate et décisive ».

« Mais je ne pense pas qu'ils feront cette chose folle. Mais je ne pense pas qu'ils feront cette folie. C'est vraiment fou. Et cela transformerait toute la région en une très mauvaise catastrophe », a-t-il averti.

M. Araghchi a déclaré qu'il était prêt à écouter M. Trump, mais qu'il faudrait beaucoup plus que cela pour convaincre l'Iran d'entamer des négociations avec les États-Unis en vue d'un nouvel accord, compte tenu du retrait de Washington de l'accord de 2015.

La situation est différente et beaucoup plus difficile que la fois précédente, a-t-il déclaré, ajoutant que « l’autre partie devrait faire beaucoup de choses pour gagner notre confiance... Nous n'avons rien entendu d'autre que des mots gentils », et cela ne suffit manifestement pas ».

Le ministre des affaires étrangères a également commenté la proposition de M. Trump de « nettoyer » Gaza et de transférer les Palestiniens en Égypte et en Jordanie.

M. Araghchi s'est moqué du président américain à ce sujet, proposant plutôt d'envoyer les Israéliens au Groenland.

« Ma suggestion est différente. Au lieu des Palestiniens, essayez d'expulser les Israéliens, emmenez-les au Groenland pour qu'ils puissent faire d'une pierre deux coups », a-t-il déclaré, alors que M. Trump a appelé à plusieurs reprises à l'acquisition du territoire danois autonome.

M. Araghchi a souligné que les mouvements de résistance palestiniens et libanais « se reconstruisent » après l'agression israélienne.

« Le Hamas et le Hezbollah ont subi des dommages. Mais en même temps, ils se reconstruisent, car comme je l'ai dit, c'est une école de pensée, c'est une idée, c'est une cause, c'est un idéal qui sera toujours là. »