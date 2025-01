Les colons sionistes ne sont pas rentrés chez eux parce que Tel Aviv n'est pas en mesure d'assurer leur sécurité (Atwan)

Atwan a déclaré dans un article du journal Rai al-Youm a noté que Le retour de centaines de milliers de personnes déplacées dans leurs villages, villes et camps, que ce soit dans le nord de la bande de Gaza ou dans le sud du Liban, est aujourd'hui une belle coïncidence qui revêt une grande importance, notamment l'échec de la plupart, sinon de la totalité, des projets de l'occupation sioniste visant à déplacer les citoyens et à vider les fronts de confrontation, à consolider son occupation de la bande de Gaza et de la bande frontalière libanaise, à éliminer complètement les factions de la résistance et à tenter de semer la discorde entre elles et leurs soutiens populaires. L'élimination complète des factions de la résistance et la tentative de semer la discorde entre elles et leurs soutiens populaires en intensifiant la guerre d'anéantissement, les massacres et le nettoyage ethnique et en blâmant la résistance au Sud-Liban et le « Déluge d'Al-Aqsa ».

C'est l'unité des arènes qui se matérialise pratiquement sous les yeux de l'ennemi sioniste, sur les fronts sud-libanais et palestinien en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, où les drapeaux de la résistance flottent dans les mains des rapatriés, et où ses combattants les attendent ou sont parmi eux, en civil comme au Sud-Liban, ou en uniforme dans l'axe de Netzarim dans la bande de Gaza, a-t-il ajouté.

La plus grande défaite de l'ennemi sioniste et la victoire de la résistance et de son incubateur sont incarnées par l'échec des projets de déplacement, d'intimidation et de terreur des incubateurs populaires et par la division entre eux et les factions de la résistance. Il est remarquable que les photos des dirigeants martyrs, avec à leur tête Sayyed Hassan Nasrallah, Ismail Haniyeh et Yahya Sinwar, aient été brandies à côté des drapeaux de la résistance au Liban et en Palestine, au mépris des forces d'occupation qui surveillent de près la scène.

Le retour des personnes déplacées libanaises qui ont défié les balles sionistes lors de leur courageux retour dans leurs villages et leurs villes, menées par Majda Zahraa al-Qaisi, portant le drapeau jaune du Hezbollah et cherchant le martyre, et qui ont fait plus de 25 martyrs et 128 blessés lors de cette marche du retour, de la dignité et de la libération, et le retour de plus de 400 000 personnes déplacées de Gaza en quelques heures, marchant à pied avec leurs vêtements et leurs besoins personnels de base. Ce sont les premières marches de la victoire qui ouvrent la voie à la grande marche du retour vers la Galilée, Haïfa, Acre, Umm al-Rashrash, Tel el-Rabi, Safed, Ashkelon, Saba et toutes les villes palestiniennes occupées.

Les colons israéliens déplacés de la Galilée et des colonies de l'enveloppe de Gaza ne retourneront pas dans leurs colonies, car aucune des conditions du retour n'a été remplie, notamment la sécurisation de la frontière par l'élimination des forces du Hezbollah au Liban et des brigades de résistance dans la bande de Gaza, en particulier les brigades al-Qassam al-Hamasawi et al-Quds al-Quds. Les possibilités de répéter l'épopée du déluge d'Al-Aqsa dans la bande de Gaza et du bombardement de roquettes depuis le sud du Liban sont toujours présentes et pourraient être plus puissantes que leurs prédécesseurs.

Le peuple palestinien n'oubliera pas un seul millimètre de sa terre et ne renoncera pas à venger les martyrs de la guerre génocidaire, quel que soit le temps que cela prendra, comme tous les peuples qui ont vaincu toutes les occupations et remporté la grande victoire.

Il a ajouté : Les rapatriés libanais et palestiniens sont le noyau de la résistance populaire légitime et son fidèle incubateur national, et c'est une question de patience, d'étapes et de long souffle. Nous concluons avec ce que Sayyed Hassan Nasrallah a dit dans son dernier discours dans lequel il a prédit son martyre et la rencontre avec son Seigneur et les justes au paradis, si Dieu le veut, « Un jour pour vous et un jour pour vous », et les jours de notre victoire sont à venir et imminents, si Dieu le veut.