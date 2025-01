Un Iranien a remporté le prix de Champion des jeunes des zones humides du monde

Ce prix prestigieux a été attribué à Ebrahimi pour une décennie de ses efforts visant à protéger des oiseaux des zones humides et pour sa sensibilisation du public à la question des zones humides.

La cérémonie officielle de remise de son prix se déroulera lors de l'ouverture de la conférence COP15 (Convention de Ramsar) en juillet 2025 aux Chutes Victoria, au Zimbabwe.

Le prix du « Champion des jeunes des zones humides du monde », également connu sous le nom de « Prix des jeunes champions des zones humides », est un prix mondial décerné aux adolescents et jeunes adultes qui œuvrent pour la protection et la restauration des zones humides et des écosystèmes aquatiques. Ce prix est attribué afin d'encourager et de promouvoir les actions contribuant à la durabilité des zones humides.