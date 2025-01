Le nombre de tués en martyre à Gaza s'élève à 47 417

Selon l’IRNA, citant les médias palestiniens, le ministère de la Santé de Gaza a annoncé que 63 décès palestiniens supplémentaires ont été enregistrés dans la bande de Gaza au cours des dernières 24 heures.

Selon le rapport du ministère, 59 de ces personnes sont des martyrs récemment sauvés des décombres et 2 sont de nouveaux martyrs.

Par ailleurs, huit personnes ont été blessées au cours des dernières 24 heures dans de nouvelles agressions israéliennes.

Toujours selon le rapport du ministère, incluant ces statistiques, le nombre de martyrs dans la bande de Gaza depuis le 7 octobre 2023 a atteint 47 417, et le nombre de blessés a atteint 111 571.

Le ministère a ajouté qu'un certain nombre de victimes se trouvent encore sous les décombres et sur les routes, mais que les équipes de secours et de protection civile ne parviennent pas à les atteindre.

Selon l’IRNA, les États-Unis et le Qatar ont annoncé le 15 janvier 2025 qu'Israël et le Hamas avaient conclu un accord de cessez-le-feu.

L’accord est entré en vigueur le 19 janvier 2025 et sa première phase durera 6 semaines.

Durant cette phase, des négociations seront menées sur la mise en œuvre de l’accord dans ses deuxième puis troisième phases.

Israël, avec le soutien des États-Unis, a mené une guerre dévastatrice contre les habitants de la bande de Gaza du 7 octobre 2023 au 19 janvier 2025, qui a laissé derrière elle des destructions massives et une famine meurtrière.