Ansarallah : le soutien américain est le principal facteur de la poursuite de l'agression du régime sioniste au Liban et à Gaza

Le Bureau politique d'Ansarallah a condamné dans un communiqué la poursuite des attaques israéliennes contre la Cisjordanie, le camp de réfugiés de Jénine, y compris le meurtre, l'arrestation et le déplacement forcé de Palestiniens, ainsi que la destruction de bâtiments.

Le communiqué condamne également les agressions israéliennes dans le sud du Liban, soulignant qu'elles constituent une violation flagrante de l'accord de cessez-le-feu au vu et au su des médiateurs internationaux.

Ansarallah a dénoncé les récentes positions des États-Unis concernant les déplacements forcés des Palestiniens de Gaza, avant de le considérer comme une tentative de réaliser des objectifs que l'ennemi n'a pas pu atteindre par la force.

"Nous condamnons les récentes positions du gouvernement américain concernant le déplacement des Palestiniens de la bande de Gaza afin d'atteindre des objectifs que l'ennemi n'a pas pu atteindre par la force, et soulignons que le rôle des États-Unis au Liban et à Gaza est le principal facteur dans la poursuite des agressions et des violations du régime sioniste", lit-on dans le communiqué.

"Nous soulignons que la violation continue de l'accord de cessez-le-feu au Sud-Liban et l'escalade de l'agression de l'ennemi en Cisjordanie constituent une tentative flagrante de sa part de dissimuler les grandes victoires de la Résistance au Sud-Liban et à Gaza", précise le communiqué.