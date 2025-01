Iran : croissance de 27 % du transit routier au cours des 10 premiers mois du calendrier persan

Mercredi, Mahdi Khezri a déclaré que le record historique de transport en transit en 2023 a été atteint avec le transport de 14,75 millions de tonnes de marchandises par 636 000 camions et remorques, dont plus de 9,39 millions de tonnes étaient des produits non pétroliers.

"Heureusement, au cours des 10 premiers mois de 2024, nous avons de nouveau atteint ce record, ce qui montre une croissance de 27 % par rapport à l'année dernière", s'est-il félicité.

Khezri a également souligné que, après la période de la pandémie de COVID-19, on est témoin d'une tendance à la hausse dans le secteur du transport routier en Iran.

Il a indiqué qu'actuellement, 1 875 entreprises de transport international sont actives dans le pays, disposant de 50 000 flottes et de 40 000 chauffeurs.