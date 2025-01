500 000 personnes déplacées sont rentrées à Gaza et dans le nord au cours des dernières 72 heures

Le bureau des médias du gouvernorat de Gaza a déclaré que 500 000 Palestiniens déplacés sont rentrés au cours des dernières 72 heures, depuis des gouvernorats du sud et du centre vers Gaza city et les gouvernorats du nord.

Il a ajouté dans un bref communiqué que 500 000 personnes déplacées sont revenues des gouvernorats du sud et du centre vers Gaza et le nord via les rues de Rashid et Salah al-Din, 470 jours après leur déplacement forcé depuis le début de la guerre génocidaire déclenchée par l'armée d'occupation israélienne.

"80 % des déplacés sont retournés dans les régions nord de la bande de Gaza au cours des deux derniers jours. Nous avons mis en garde les personnes déplacées qui sont rentrées dans leurs foyers et leurs villages contre les bombes, les munitions et le matériel laissés par l’armée d’occupation", ajoute la même source.

En allusion à la poursuite de l'acheminement de l'aide humanitaire aux déplacés après leur retour dans le nord de la bande de Gaza, le bureau des médias du gouvernorat de Gaza a indiqué que le nombre de tentes envoyées à Gaza ne couvre pas les besoins des déplacés.

Ce bureau a également annoncé que de grandes quantités d'aides restent bloquées aux frontières de la bande de Gaza, et qu'en dépit de l'accord conclu, on assiste à une réduction du nombre de camions transportant de l'aide humanitaire vers Gaza.

Le 19 janvier, le cessez-le-feu entre la Résistance palestinienne et l'occupation israélienne est entré en vigueur, et sa première phase se poursuivra pendant 42 jours, au cours desquels auront lieu des négociations pour entamer une deuxième puis une troisième phase, médiatisées par l'Egypte, le Qatar, et les États-Unis.