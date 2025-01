Araghchi: la République islamique a toujours été prête au dialogue sur la base de ses principes et de ses intérêts nationaux

Lors d'une conversation téléphonique mercredi avec son homologue britannique, David Lammy le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi a brossé un tableau clair de la position de l'Iran sur les activités nucléaires pacifiques de Téhéran, soulignant que la République islamique a toujours été prête au dialogue sur la base de ses principes et de ses intérêts nationaux.

Il a également souligné que cette approche n'est pas nouvelle et a également été la base de précédentes négociations de l'Iran.

" Ce n’est pas une approche nouvelle, et par le passé, les négociations ont été menées sur cette base ", a-t-il soutenu.

Le chef de la diplomatie iranienne a réitéré le soutien de Téhéran à l’instauration et à la prolongation d’un cessez-le-feu à Gaza et au Liban et a souligné la nécessité de mettre un terme aux crimes et aux actes d’agression du régime sioniste.

Araghchi a également indiqué que la République islamique d’Iran a toujours soutenu la paix et la stabilité dans la région et n’épargnera aucun effort à cette fin.

Il a en outre mis en garde contre toute escalade des tensions au Yémen, affirmant que les conséquences de tels actes représentaient une menace pour la stabilité et la sécurité régionales.

Araghchi et Lammy ont également discuté de l’état actuel des relations bilatérales et se sont félicités des récents développements positifs. Ils ont ensuite souligné l’importance de poursuivre les consultations diplomatiques.

Les deux hauts diplomates ont également mené des échanges de vue sur certaines questions consulaires au cours de cette conversation téléphonique.