L'Iran souligne la poursuite de la coopération avec l'AIEA

Araghchi a réitéré la volonté de l'Iran de poursuivre sa coopération avec l'AIEA conformément à ses obligations et a souligné la nécessité d'éviter de politiser les questions techniques et de faire des déclarations non constructives. Il a également indiqué que l'Iran et l'AIEA doivent poursuivre leur coopération dans une atmosphère technique et tourné vers l'avenir.

Le ministre iranien des Affaires étrangères a déclaré que l'AIEA était obligée d'agir dans le cadre de ses devoirs et responsabilités et a exhorté Grossi à ne pas céder aux exigences et aux pressions injustifiées de certains pays.

Grossi a pour sa part évoqué la détermination de l'Agence à s'engager dans une interaction et une coopération sérieuses avec l'Iran, notant que dans le cadre de ses fonctions et de ses pouvoirs, l'AIEA consultera toutes les parties pour créer un climat propice à la résolution des questions en suspens.