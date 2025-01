L'Iran rejette les récentes allégations du nouveau responsable de la politique étrangère de l'UE et de son porte-parole

Selon le rapport de ce mercredi soir 29 janvier de l'IRNA, M.Baghaï a souligné que « la principale et permanente menace pour la paix et la sécurité mondiales est le régime d'apartheid et d'Occupation sioniste, détenteur d’un arsenal d’armes de destruction massive, et qui, au cours des 15 derniers mois, a pris la vie de plus de 60 000 innocents dans une campagne génocidaire barbare, commettant les pires crimes internationaux et poursuivant ses politiques expansionnistes et usurpatrices ».

Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a réitéré sur le fait que la crise en Ukraine n’a aucun lien avec l’Iran. Il a rappelé que la République islamique a toujours prôné la fin de la guerre et le recours à la diplomatie pour résoudre les différends. « Le fait de détourner l'attention et d'accuser d’autres pays ne contribuera en rien à résoudre les crises résultant des politiques erronées de l’Europe », a-t-il prévenu.

Condamnant les accusations d’un prétendu soutien iranien au terrorisme, M.Baghaï a affirmé que l’Union européenne devait comprendre que lorsqu’elle héberge ouvertement les groupes et éléments terroristes et réserve un accueil chaleurau parmi ses membres les plus influents, elle perd toute légitimité morale pour accuser les autres.