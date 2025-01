À l'approche de la Décade de Fajr : Présence du Guide suprême de la Révolution islamique au mausolée de l'Imam Khomeini et au cimetière des martyrs de Behesht Zahra (P)

Il a également visité à cette occasion les tombes des martyrs des attentats terroristes du 7 Tir et du 8 Shahrivar de l'année 1360 du calendrier iranien, (1981), honorant la mémoire de ces victimes, en particulier l'Ayatollah Beheshti, juriste, philosophe, religieux et éminent homme politique de l’époque, Mohammad-Ali Rajaï, le deuxième président iranien après avoir été Premier ministre et Mohammad-Javad Bahonar, second premier ministre d'Iran après la Révolution de 1979 et le secrétaire-général du Parti républicain islamique.

Par ailleurs, l'Ayatollah Khamenei s'est recueilli sur les tombes des martyrs de la Révolution islamique, de la Défense Sacrée (Guerre imposée de Saddam soutenue par l'étranger contre l'Iran et sa jeune révolution musulmane, entre 1980-1988, qui a laissé des centaines de milliers de victimes, et des Défenseurs des sanctuaires, priant pour l'élévation de leur rang spirituel.