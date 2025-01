Le martyre de Muhammad Deif, commandant en chef des Brigades Al-Qassam, l'aile militaire du Hamas, confirmé

Selon l'agence IRNA, il a rendu l'âme en martyr aux côtés de plusieurs hauts commandants des Brigades Al-Qassam, notamment Marwan Issa, Ghazi Abou Tama’a, Raed Thabet, Rafi Salama, Ahmed Al-Ghandour et Ayman Noufal.

Né en 1965 dans le camp de réfugiés de Khan Younès, au sud de Gaza, Mohammed Deif, de son vrai nom Mohammed Diab Ibrahim Al-Masri, était surnommé Abou Khaled. Il a rejoint le Hamas en 1989 et a intégré les combattants des Brigades Al-Qassam en 1993. Proche de Yahya Ayach, il a joué un rôle clé dans les opérations militaires du Hamas après l’assassinat de ce dernier.

L’assassinat de Mohammed Deif, l’une des figures les plus emblématiques de la Résistance palestinienne, devrait avoir un impact significatif sur les évolutions de la région.