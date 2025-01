Araghchi et les dirigeants du Hamas ont abordé la reconstruction de Gaza

De hauts dirigeants du Hamas ont assisté aux pourparlers, notamment le chef du conseil consultatif de la Choura, Mohammed Darwish, et le négociateur en chef Khalil al-Hayya.

La réunion, qui a coïncidé avec un nouvel échange de prisonniers et entre le Hamas et le régime sioniste, a porté sur les derniers développements politiques et sur le terrain, la mise en œuvre de l'accord de cessez-le-feu à Gaza, les efforts d'échange de prisonniers et les tentatives israéliennes de retarder la reconstruction et l'aide humanitaire.

Araghchi a également rencontré le Premier ministre qatari, Cheikh Mohammed bin Abdulrahman ben Jassim Al-Thani, et a discuté de Gaza, des territoires palestiniens occupés et de la Syrie, selon un communiqué du ministère qatari des Affaires étrangères.