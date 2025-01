Hamas : l'ordre qui régnait lors de la remise en liberté de prisonniers sionistes a stupéfié le monde

« Les Brigades Qassam et la Résistance palestinienne ont une fois de plus prouvé leur grande capacité à contrôler la scène à travers des opérations de livraison organisées qui ont ébloui le monde, et après avoir humilié l'armée criminelle sioniste dans la bande de Gaza », précise le communiqué.

« Ce qui s'est passé aujourd'hui confirme l'unité des Brigades Qassam, des Brigades al-Qods (l'aile militaire du mouvement du Jihad islamique) et des forces de Résistance sur le terrain et dans la gestion de l'opération d'échange qui a eu lieu devant la maison du leader martyr Abou Ibrahim (Yahya Sinwar, l'ancien chef du bureau politique du Hamas », s’est félicité le Hamas dans son communiqué.

« La présence d’envergure du peuple et des forces de Résistance lors l'opération d'échange de prisonniers dans la ville de Khan Younès (au sud) et dans le camp de Jabalia, (au nord) de la bande de Gaza souligne la détermination et la puissance de la nation et l'unité entre des groupes de résistance palestiniens », ajoute le communiqué.

Le Hamas a souligné que « la diversité de la mise en œuvre de la libération des prisonniers israéliens de différentes zones de la bande de Gaza, dans le camp de Jabalia, à Khan Younès et devant la maison du leader martyr Yahya Sinwar, est un message au monde « que notre peuple restera sur sa terre, poursuivra la résistance et sera déterminé à se libérer et à revenir. »

« Le grand rassemblement des masses de notre peuple palestinien dans les deux opérations de remise de prisonniers à Khan Younès et au camp de Jabalia, au milieu des décombres laissés par le fascisme sioniste dans les deux régions, c'est un message de détermination, de force face à cet occupant barbare, signifiant que notre peuple restera sur sa terre, et il est déterminé à réaliser son projet de libération, de retour et d'autodétermination », ajoute le communiqué.