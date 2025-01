« Nous sommes prêts à faire face à toute urgence », assure le Commandant en chef adjoint de l'armée iranienne

La diplomatie de défense est l'une des capacités des forces armées de la République islamique d'Iran, car nous considérons le renforcement de la diplomatie de défense comme l'une des composantes de la force et le renforcement de cette diplomatie montre la force de notre interaction et de notre coopération avec les pays du monde, a déclaré l'amiral Habibollah Sayyari vendredi dans une interview accordée à l'IRNA.

L'armée iranienne accorde une attention particulière à la diplomatie de défense et, sur cette base, nous avons envoyé des délégations militaires dans les pays avec lesquels nous entretenons des relations et avons reçu des délégations militaires d'autres pays. Cela prouve à la tyrannie mondiale qu'elle ne peut pas nous isoler, et aujourd'hui l'Iran a des relations avec de nombreux pays du monde grâce à la Révolution islamique, a dit l’amiral.

Il a déclaré que les ennemis tentaient d'isoler le pays, mais n'ont pas réussi à faire car nous participons à tous les domaines. Les allégations concernant l'affaiblissement de la capacité de défense des forces armées de la République islamique d'Iran sont le fait des ennemis car le Guide de la Révolution islamique a déclaré qu'il devait agir de manière à perturber les calculs de l'ennemi et c'est ce qu'il a fait en menant les manœuvres d'Iqtidar à différentes époques.

Le peuple iranien ne permet à personne d'empiéter sur ses terres, ses ressources et ses intérêts et que nous l'avons prouvé pendant la période de la Sainte Défense, alors que la plupart des pays du monde ont aidé notre ennemi, a ajouté l’amiral.

Le pouvoir de défense et de dissuasion de nos forces armées était tel que personne n'oserait lancer une agression contre nous, il a encore indiqué en soulignant que « nous sommes prêts à répondre à toute menace ».

La République islamique d'Iran, en tant que puissance régionale, joue un rôle de premier plan et d'influence et, à ce titre, peut être efficace dans tous les développements régionaux, a-t-il conclu.