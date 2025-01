L'Iran est déterminé à renforcer des liens avec le Kirghizstan (premier vice-président)

Mohammad Reza Aref a rencontré le Premier ministre du Kirghizistan vendredi, au deuxième jour de sa visite au Kazakhstan.

Lors de sa rencontre Adylbek Kasymaliyev, M. Aref a évoqué les relations étendues de l'Iran avec le Kirghizstan dans les domaines de l'économie, du commerce et des transports, et a déclaré : « Nous devrions avoir une coopération sérieuse dans les domaines de la science et de la technologie ».

En plus, nous attendons à ce que les accords et les mémorandums d'entente soient suivis et que le comité conjoint de coopération entre les deux pays soit plus actif étant donné l'importance du développement des relations avec le Kirghizstan, a ajouté le premier vice-président iranien.

Aref a estimé que la présence de l'Iran et du Kirghizstan au sein d'organisations et d'accords régionaux importants tels que l'Organisation de coopération de Shanghai, l'Organisation de coopération économique et l'Union eurasienne constituait une bonne occasion de développer et d'approfondir les relations entre les deux pays. Il a souligné la nécessité d'améliorer le niveau des échanges économiques entre les deux pays.

Il a évoqué les points communs culturels entre l'Iran et le Kirghizstan et a insisté sur le fait que ces points communs peuvent conduire à des consultations accrues entre les deux pays en ce qui concerne les questions régionales.

Notant que certains pays occidentaux veulent chasser leurs rivaux du théâtre avec les outils des droits de l'homme, il a souligné la nécessité de renforcer les positions communes des deux pays dans les forums internationaux.

Le premier vice-président a invité le premier ministre du Kirghizstan à participer à la réunion sur la mer Caspienne en tant qu'invité spécial, qui se tiendra le 18 février à Téhéran.

Les États membres de l'Union eurasienne souhaitent renforcer leurs liens avec l'Iran (Premier ministre du Kirghizstan)

Pour sa part, le Premier ministre du Kirghizstan a félicité le peuple et le gouvernement iraniens à l'occasion de l'anniversaire de la victoire de la Révolution islamique d'Iran et a déclaré : « Le Kirghizstan attache une grande importance au renforcement des relations amicales avec la République islamique d'Iran et est prêt à un dialogue constructif à tous les niveaux avec les parties iraniennes.

Adylbek Kasymaliev a souligné que les deux pays disposent d'un grand potentiel pour renforcer la coopération commerciale et économique : Nous espérons que les investissements iraniens au Kirghizstan augmenteront et que la commission mixte de coopération entre les deux pays sera renforcée.

Les relations de l'Iran dans le cadre de l'Eurasie se développent et tous les États membres de cette union sont intéressés par le développement de relations globales avec la République islamique d'Iran et l'adhésion de l'Iran conduira à un renforcement du commerce régional et des relations de l'Iran avec les États membres, a dit le Premier ministre du Kirghizistan.

Mohammad Reza Aref est actuellement en visite au Kazakhstan pour participer à la réunion des premiers ministres de l'Union économique eurasienne et à la conférence «Digital Almaty 2025».