Kazakhstan : visite du premier vice-président iranien à l'exposition des projets numériques de l’UEE

Lors de cette visite, Aref a souligné la nécessité de présenter les acquis et les progrès des sociétés iraniennes, de base de connaissances, œuvrant dans le domaine des technologies et de l'intelligence artificielle, aux pays de la région et de l'Union économique eurasienne.

Dans cette exposition, 200 stands des pays membres de l'Union économique eurasienne présentent leurs produits, bénéficiant de l'intelligence artificielle et des technologies avancées.

Le premier vice-président iranien, s'est rendu au Kazakhstan le jeudi 30 janvier pour participer à la réunion des Premiers ministres de l'Union économique eurasienne et au forum Digital Almaty 2025.