Le vol direct Téhéran-Paris annulé « unilatéralement » par la France (ministre iranienne)

Farzaneh Sadegh a déclaré vendredi en marge de la cérémonie symbolique de l'arrivée de l'Imam Khomeini à l'aéroport de Mehrabad la raison de l'annulation du vol Téhéran-Paris : Cette question n'a rien à voir avec un manque de coordination ou des problèmes techniques, mais il s'agit d'une décision unilatérale prise par la France, et nous essayons de résoudre ce problème.

Elle a ajouté : « Ce problème n'a rien à voir avec un manque de coordination ou des problèmes techniques : Le vol Téhéran-Paris n'a pas eu lieu aujourd'hui, mais nous essayons toujours de l'effectuer» .

L'annulation du vol n'a rien à voir avec l'interdiction de la compagnie aérienne et le ministère des affaires étrangères et les agences diplomatiques suivent cette question et nous la résoudrons, a promis madame la ministre.