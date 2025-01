L’Iran rejoint les pays leaders dans le diagnostic du cancer

Téhéran – IRNA – Grâce à la production du nanomédicament avancé Tilmanosept, l’Iran s’est hissé parmi les pays pionniers en matière de diagnostic du cancer. Cette avancée permettra à près de 90 % des patients atteints de divers types de cancer en Iran d’accéder à une méthode plus précise et plus abordable pour le diagnostic et le traitement.

Une entreprise iranienne de haute technologie a réussi à produire l’ingrédient actif du radiopharmaceutique diagnostique au technétium, faisant de l’Iran le deuxième pays au monde à maîtriser cette technologie avancée. Ce produit représente une avancée majeure dans le domaine du diagnostic et du traitement du cancer et pourrait révolutionner la réduction des coûts liés au dépistage. L’un des principaux modes de propagation du cancer (métastase) est la migration des cellules cancéreuses à travers le système lymphatique. Pour les cancers tels que ceux du sein, du poumon et de l’appareil génital, il est essentiel que les chirurgiens puissent évaluer avec précision l’atteinte des ganglions lymphatiques. En l'absence d'un diagnostic précis, les chirurgiens sont contraints de retirer une grande partie du système lymphatique, ce qui entraîne de nombreuses complications pour les patients et peut gravement affecter leur système immunitaire et leur circulation sanguine. Le radiopharmaceutique produit par cette entreprise innovante est l’un des agents les plus spécifiques pour le diagnostic des ganglions lymphatiques. Grâce à une injection suivie d’un scanner, les chirurgiens peuvent localiser avec précision les ganglions atteints, augmentant ainsi la fiabilité du diagnostic et réduisant le recours aux interventions chirurgicales inutiles et leurs complications.