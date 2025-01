Le nom de Mohammed Al-Deif et des commandants martyrs d'Al-Qassam ouvrent la voie à l'avenir de la Résistance (CGRI)

Dans un communiqué publié ce vendredi 31 janvier, le Corps des Gardiens de la Révolution islamique a déclaré :

« Mohammed Al-Deif et les autres commandants martyrs des Brigades Al-Qassam sont des étoiles brillantes dans la galaxie de la Résistance, source de fierté de la Palestine. Ils ont inscrit une page glorieuse et inspirante de sacrifice, de dévouement et de lutte inébranlable contre le régime sioniste usurpateur et criminel, en particulier après l'opération historique du « Déluge d'Al-Aqsa'. »

Le communiqué ajoute que leurs noms continueront d'inspirer la peur et la terreur parmi les dirigeants sionistes et leurs soutiens, tandis que leurs successeurs prouveront que leur souvenir demeure vivant et leur voie toujours ouverte pour l'avenir de la Résistance.

Le Corps des Gardiens de la Révolution ont adressé leurs félicitations et condoléances au peuple héroïque et résilient de Palestine, en particulier au mouvement Hamas, à l'occasion du martyre de Mohammed Diab Ibrahim Al-Masri (Mohammed Al-Deif), commandant en chef des Brigades Al-Qassam, ainsi que de ses courageux compagnons de lutte. Marwan Issa (Abu Al-Baraa)