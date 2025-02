Syrie : Les médias en France sèment le grain du sécessionnisme

« Ce sera un Etat très ami pour Israël. Nous avons déjà des échanges avec les diplomates israéliens. », annonce un activiste politique syrien résidant à Londres.

Le Journal de Dimanche publie une interview avec le président du Parti pour l’indépendance de la côte syrienne et également de directeur de l’Observatoire syrien des minorités, une plateforme qui recense les exactions, les crimes et les assassinats contre les minorités religieuses en Syrie.

« Depuis la chute de Bachar al-Assad, les minorités religieuses de Syrie, Alaouites et chrétiens en tête, subissent persécutions et violences. Entre massacres, prêches radicaux et nominations [extrémistes takfiris], le nouveau régime inquiète. », écrit le JDD.

« Nous exigeons la partition de la côte syrienne à prédominance chrétienne et alaouite avec comme capitale administrative Lattaquié. Nous voulons la séparation de la République syrienne islamique et nous sommes partisans d’une coalition avec Israël et les pays occidentaux. Nous n’avons aucun lien avec l’Iran. Le parti de l’indépendance de la côte syrienne cherche à établir un partenariat stratégique avec l’Ouest. À terme, nous demanderons de pouvoir rejoindre l’espace Schengen et que notre législation soit adaptée aux lois de l’Union européenne. Ce projet territorial s’ancrera sur les fondements du royaume d’Ougarit [ancienne cité prospère du Levant au IIe millénaire avant J-C]. », cite le JDD.