Les funérailles des martyrs Sayyed Hassan Nasrallah et Sayyed Hashem Safieddine auront lieu le 23 février

Le cheikh Naïm Qassem, actuel secrétaire général du Hezbollah libanais, a pris la parole pour évoquer les récents développements dans le sud du Liban et les préparatifs des funérailles de Sayyed Hassan Nasrallah, ancien secrétaire général du mouvement, qualifié de « martyr des martyrs de la nation islamique ».

Il a déclaré : « Nous adressons nos condoléances et nos félicitations pour le martyre de Mohammed Al-Deif et de Marwan Issa. Nous saluons également la libération des prisonniers palestiniens et les victoires du peuple palestinien. »

Le cheikh Naïm Qassem a souligné que le gouvernement libanais, après la prolongation de l'accord de cessez-le-feu, devait exercer une pression ferme et décisive sur les pays garants afin de stopper les agressions israéliennes et leurs violations des engagements pris.

Il a ajouté : « Ce ne sont pas seulement des violations d'accords, mais une agression ouverte. Le gouvernement libanais doit y répondre avec fermeté. Nous avons fait preuve de patience face aux attaques israéliennes afin que notre gouvernement assume ses responsabilités dans l'application du cessez-le-feu. Mais Israël ne respecte aucun engagement. La résistance reste notre voie et notre choix, et nous agirons en conséquence au moment opportun », a-t-il insisté.

Le cheikh Naïm Qassem a également dénoncé une contre-offensive menée par les États-Unis, Israël et certains acteurs internes, visant à semer le doute sur la Résistance.

« Nous ne parlons pas de victoire absolue, car toute bataille comporte des gains et des pertes. Notre peuple sait que nous avons remporté certaines batailles et perdu d'autres. Mais nous parlons d'une victoire qui repose sur la résistance et sur l'échec de l'ennemi à l'anéantir. »