Rapatriement des corps des deux Iraniens tués en France

Les familles de ces deux jeunes iraniens tués à Dunkerque soulignent que le régime français avait exigé 16 000 euros pour ce rapatriement. Les lignes aériennes n’ont pas coopéré avec l’Iran pour ce transfert des corps. Les familles endeuillées n’avaient pas la capacité financière pour arranger cette affaire. Mais enfin, grâce aux efforts de la diplomatie iranienne, les parents et les familles ont été soulagés au moins en recevant les corps de leurs chers enfants.

Hamid Ghorbani et Hadi Rostami étaient deux jeunes Iraniens tués lors d’un attentat anti-Migrant au nord de la France ; Hamid avait 25 ans et vivait dans la ville de Kani Dinar, et Hadi avait 32 ans et vivait à Sar-e-Pul-e-Zahab.

Presque la totalité des habitants de la petite ville de Kani Dinar ont participé à la cérémonie d’enterrement de Hamid. Ils étaient présents aussi le jour où Hamid avait commencé son odyssée tragique vers la France.

Un cousin de Hamdi avait également perdu la vie lors de son trajet macabre vers l’Europe.