Lors d'un discours en marge de la 14e Conférence sur l'Asie de l'Ouest du Club de discussion international Valdaï, Sergueï Lavrov a ajouté : « Les tentatives visant à écarter la Russie, la Chine et l’Iran du processus de soutien extérieur au règlement syrien ne sont guère dictées par de bonnes intentions, mais révèlent néanmoins les plans de l’Occident pour repousser ses concurrents vers des positions secondaires ».

Il a souligné que les nouvelles autorités syriennes, dirigées par Ahmed Al-Charaa ainsi que les groupes faisant partie de cette structure, n'ont pas eu des dialogues et des ententes particulièrement fructueux.

Le chef de la diplomatie russe a indiqué que le nouveau gouvernement syrien fait face à plusieurs défis, notamment des difficultés dans les dialogues internes en Syrie, qui n’ont pas progressé de manière satisfaisante.

Il a insisté sur le fait qu'il est essentiel de promouvoir un dialogue national constructif en Syrie, plutôt que de chercher à obtenir des concessions géopolitiques. « Le nouveau gouvernement doit penser à l’avenir du peuple syrien », a-t-il préconisé.

Dans une autre partie de ses propos, Lavrov a également indiqué que Moscou reçoit des signaux montrant des problèmes dans la mise en œuvre de l’accord entre le Hamas et Israël.