Téhéran réagit aux récentes déclarations de Donald Trump concernant l'Iran

Esmaeil Baghaei a déclaré mercredi en réponse à la question d'un journaliste de l'IRNA sur les récentes déclarations du président américain Donald Trump sur l'Iran : « Les allégations selon lesquelles l'Iran tente de fabriquer des armes nucléaires sont un gros mensonge et ont été prouvées fausses à de nombreuses reprises, et ceux qui recherchent une certitude sur cette question peuvent facilement l’obtenir ».

L'Iran interdit les armes de destruction massive sur la base de la fatwa du Guide de la révolution islamique

Le régime sioniste n'est membre d'aucun traité international interdisant les armes de destruction massive et a ouvertement menacé d'utiliser des armes nucléaires dans la guerre contre la population de Gaza, alors que la République islamique d'Iran est membre du TNP et que le programme nucléaire iranien est placé sous l'entière supervision de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) conformément à l'accord de garanties, a déclaré le porte-parole.

La République islamique d'Iran interdit les armes de destruction massive pour des raisons islamiques et humanitaires et sur la base de la fatwa du Guide de la révolution islamique.

Des fauteurs de guerre prétendent que l'Iran tente d'assassiner des fonctionnaires américains

Le porte-parole du ministère des affaires étrangères a rejeté les allégations provocatrices selon lesquelles l'Iran tenterait d'assassiner des responsables américains et a déclaré que «ce sont des fauteurs de guerre et des menteurs qui font de telles allégations».

Il a insisté que la République islamique d'Iran savait qu'elle a le droit d'engager des procédures légales pour rendre justice au crime d'assassinat de ses héros nationaux et de ses hauts fonctionnaires jusqu'à ce que les tribunaux nationaux et internationaux parviennent à un résultat.

L'Iran s’engage à la voie diplomatique pour résoudre les différends

Ismail Baghaei a souligné l'adhésion de principe de l'Iran à la voie diplomatique pour résoudre les différends entre les gouvernements sur la base du respect mutuel et d'une compréhension réaliste des intérêts mutuels et bilatéraux résultant de toute négociation.

Le régime de la République islamique d'Iran, héritier de la grande et ancienne histoire et civilisation islamique de l'Iran, a prouvé à maintes reprises qu'il était prêt à des interactions politiques et diplomatiques afin de garantir les intérêts nationaux, qu'il était résolu et déterminé à défendre ses intérêts et sa sécurité nationale et qu'il répondrait à toute menace ou pression avec un maximum de fermeté et de résistance, a-t-il conclu.