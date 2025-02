Le vice-président iranien et le Premier ministre irakien réaffirment leur engagement à suivre les accords bilatéraux

Ils ont insisté, sur la nécessité de mettre en œuvre les accords déjà conclus entre les deux pays.

Au cours de cette réunion, les parties ont exprimé leur satisfaction quant au développement continu des relations bilatérales sur divers plans. Ils ont souligné l’importance de renforcer encore davantage ces relations et de concrétiser les accords conclus entre l’Iran et l’Irak, en particulier ceux issus de récentes visites officielles du président iranien et du Premier ministre irakien.

Zarif et al-Soudani ont également abordé les dernières évolutions de la région et ont convenu de poursuivre leurs consultations et leurs contacts à différents niveaux afin de coordonner leurs efforts pour renforcer la stabilité régionale.