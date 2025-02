Début de l'exercice international Aman-25 avec la présence de l'Iran dans le port de Karachi + vidéo

Selon un journaliste de l’IRNA, ce vendredi 7 février, la cérémonie du lancement de l'exercice international AMAN-25 s'est tenue sur la côte de Karachi en présence de l'amiral Abdul Muneeb, commandant de la flotte de la marine pakistanaise, et des chefs des délégations participantes.

La délégation de haut rang de la marine de la République islamique d'Iran participe à cet exercice, et pour la première fois, la marine iranienne sera présente à l’exercice avec un navire.

L'événement vise à renforcer la sécurité maritime et à favoriser la coopération internationale face aux défis régionaux et mondiaux, selon les organisateurs.

Un navire de combat, faisant partie d'une délégation de la marine iranienne, est également présent aux exercices, qui se dérouleront du 7 au 11 février.

En marge de cet exercice, la délégation militaire iranienne devrait participer au dialogue inaugural AMAN, axé sur la coopération maritime. Il rencontrera également diverses délégations, dont des responsables militaires pakistanais.

Le Pakistan avait officiellement invité l'Iran à participer aux exercices lors d'une récente visite du chef d'état-major des forces armées iraniennes, le général de division Mohammad Baqeri, à Islamabad.

Dans une interview exclusive accordée à l'IRNA en janvier de cette année, le contre-amiral Navid Ashraf, commandant de la marine pakistanaise, a exprimé sa satisfaction quant à la participation de la République islamique d'Iran à l'exercice naval international AMAN-25 et a déclaré : « Le Pakistan a des interactions très constructives avec la marine iranienne, et nous sommes prêts à accroître le niveau de cette coopération avec notre voisin. »

Le slogan de l'événement maritime international d'Aman de cette année est « Ensemble pour la paix » et ses messages sont de renforcer la coopération régionale et transrégionale pour maintenir l'ordre en mer, accroître les capacités et ainsi servir de pont entre les régions, échanger des expériences, se comprendre et s'unir contre le terrorisme et les crimes dans le domaine maritime.