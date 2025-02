Le président sud-africain : « nous continuerons à être solidaires du peuple palestinien »

Il a expliqué lors de l’ouverture du Parlement pour la session 2025 au Cap que le peuple palestinien souffre de souffrances indescriptibles en raison de décennies d’occupation illégale.

Il a ajouté que l’Afrique du Sud avait agi conformément à ses obligations en vertu de la Convention sur le génocide, en déposant une plainte contre Israël auprès de la Cour internationale de Justice.

Cette décision intervient après que le président américain Donald Trump a signé un décret imposant des sanctions à la Cour pénale internationale, critiquant l'émission de mandats d'arrêt contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et son ancien ministre de la Guerre, Yoav Galant.

En décembre 2023, l'Afrique du Sud a déposé une plainte contre le régime sioniste devant la Cour internationale de Justice (CIJ), l’accusant de violer la Convention pour la prévention du crime de génocide à l'encontre des Palestiniens de la bande de Gaza.

Les attaques du régime sioniste contre la bande de Gaza ont déjà fait plus de 47 000 morts et blessé plus de 111 000 autres.