Pezeshkian : Trump parle de négociations mais en même temps il signe des décrets pour sanctionner et comploter contre l'Iran

Pezeshkian qui s'adressait à une foule immense commémorant, ce lundi 10 février, le 46e anniversaire de la victoire de la Révolution islamique de 1979 à Téhéran a critique la démarche contradictoire du président américain pour dire : « Trump dit souhaiter dialoguer, mais en même temps, il signe toutes les conspirations possibles afin de mettre à genoux la Révolution islamique».

Il dit que l'Iran perturbe la sécurité de la région, alors que c'est Israël, soutenu par les États-Unis, qui est la principale cause d'insécurité. Il frappe Gaza, le Liban, la Syrie, l'Iran et n'importe quel autre endroit qu'il souhaite.

« La Cour internationale de La Haye a déposé une plainte contre le Premier ministre du régime génocidaire israélien, mais le président américain, qui prétend défendre la paix et le calme, soutient ce criminel et prend des mesures contre la Cour internationale », a-t-il dénoncé. Et d’ajouter :

« Nous avons lancé cette Révolution islamique avec la conviction que nous pouvions établir la justice dans notre pays. Dès le début, nos ennemis ont essayé de semer la discorde ethnique, politique et idéologique, et à travers leurs conspirations, ils ont ôté la vie à 18 000 jeunes de notre pays qui étaient fervents pour servir afin d'empêcher que nous atteignions les objectifs de la Révolution, de l’Ordre et du leadership. »

Pezeshkian a conclu en déclarant : « Les ennemis de l'Iran continuent de chercher à semer la discorde dans notre pays. Ils veulent faire suggérer au peuple l'idée que l'Iran est faible et que c'est le meilleur moment pour frapper le pays. Mais ils ignorent que sous la direction du Leader de la Révolution et avec l'engagement constant du peuple, tous leurs rêves et leurs espoirs seront enterrés. »