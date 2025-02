Anniversaire de la victoire de la Révolution islamique: félicitations des ambassadeurs et diplomates du monde entier à l'Iran

Lors de la cérémonie commémorative de ce 46ᵉ anniversaire, un plus grand nombre d'ambassadeurs et de diplomates de différents pays ont assisté à l'événement par rapport à l'année précédente.

Des diplomates représentant des pays d'Asie, du Moyen-Orient, d'Europe, d'Afrique et d'Amérique latine, à différents niveaux, ont chaleureusement participé à cette rencontre, et des discussions bilatérales et multilatérales ont eu lieu en marge de la cérémonie.

En plus des ambassadeurs et diplomates, des responsables de l'ONU, des personnalités scientifiques et culturelles ainsi que des experts ont également été présents.

Amir Saïd Iravani, ambassadeur et représentant permanent de la République islamique d'Iran auprès de l'ONU, accompagné de sa vice-présidente Zahra Ershadi, ont accueilli les diplomates de divers pays au nom du gouvernement et du peuple iraniens.