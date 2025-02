Les exportations des douanes de Jolfa ont augmenté de 39 %

Ali Bisalm, dans une interview accordée à l'IRNA mercredi, a déclaré que 264 863 tonnes de marchandises d'une valeur de 152 998 619 dollars avaient été exportées par les douanes de Jolfa au cours des 10 premiers mois de l'année dernière. Il a ajouté : « Les exportations au cours des 10 premiers mois de l'année iranienne se sont élevées à 336 668 tonnes d'une valeur de 212 959 454 dollars. »

Les principales exportations de la douane de Jolfa sont les produits pétroliers, les pierres de revêtement, les tuiles et les céramiques, les panneaux et les produits en plastique, a ajouté le responsable en disant que « les pays de destination des exportations de la douane de Jolfa sont la Turquie, la République d'Azerbaïdjan, l'Arménie, l'Irak, la Russie, la Géorgie, l'Afghanistan, le Turkménistan et le Kazakhstan ».