Réponse aux accusations du G7 contre la République islamique d'Iran

M.Baqaï a qualifié l'accusation d'Iran de comportement déstabilisateur dans la région de « risible » et a rappelé les actions des pays membres du G7, notamment les États-Unis, le Canada et trois pays européens, en soutien militaire, financier et politique au régime d’Occupationsioniste génocidaire et leurs autres interventions militaires et politiques dans la région. Il a précisé que le retour de la stabilité et de la sécurité dans la région de l'Asie occidentale nécessitait « l'arrêt des politiques interventionnistes de ces pays dans les affaires régionales ».

Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a souligné le droit légitime et la responsabilité légale de l'État de la République islamique d'Iran de défendre son peuple, son intégrité territoriale et sa souveraineté nationale contre toute menace ou agression.

Il a également déclaré que le développement des capacités militaires et de défense de l'Iran, conformément aux droits et aux normes internationales, est une condition essentielle de cette défense et a ajouté que les capacités de défense de la République islamique d'Iran, en plus d'assurer la sécurité nationale, visent la paix et la sécurité dans la région de l'Asie occidentale.

M.Baqaï a également rejeté toute mise en doute de la nature pacifique des activités nucléaires et du programme d'enrichissement de l'Iran, soulignant que les activités nucléaires pacifiques de l'Iran sont conformes aux besoins techniques et industriels du pays et respectent les droits et engagements internationaux de l'Iran en vertu du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires et du protocole de garanties.

Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a rappelé l'initiative de l'Iran pour la création d'une zone au Moyen-Orient exempte d'armes nucléaires, et a affirmé que le seul obstacle à la réalisation de cet objectif est le régime sioniste occupant, qui, bénéficiant du soutien total des pays du G7, continue à développer des armes de destruction massive, tout en perpétrant un génocide à Gaza et en agissant de manière agressive envers les pays de la région, mettant ainsi en péril la paix et la sécurité internationales.